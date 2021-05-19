Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak çok güzel

Bir ay önce Koronavirüs'e yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı. Nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastanede fotoğraf çektiren oyuncu, “Hayata tutunmak çok güzel” dedi.

Kanal D’de yayınlanan ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre, sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, “Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey. Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum" dedi.

Nihan Ünsal ise “Durumu iyi ama Covid'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor” dedi.

‘Sadakatsiz’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak.