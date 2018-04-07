T24 LogoT24 Logo
Magazin

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'e Gaziantep'te yoğun ilgi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'e geldi

07 Nisan 2018 22:00

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları \'Can Feda\' filminin tanıtımı için Gaziantep\'e geldi. Ünlü oyuncular, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.
Başrollerini paylaştıkları \'Can Feda\' filminin tanıtımı için Gaziantep\'te hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular, salona girmekte zorlanırken zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı. Özçivit ve Bürsin filmini izlemeye gelen sinemaseverlerle de selfie yaptı.
Film öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirerek askeri eğitim aldıklarını ifade eden Burak Özçivit, \"Kerem ve ben farklı yerlerde eğitim aldık. Kerem\'in eğitimi biraz daha zordu. Türk Hava Kuvvetleri\'nde aldığı eğitimlerde pilotların maruz kaldığı \'G\' kuvvetine maruz kalmak zorunda kaldı\" dedi.
Kerem Bürsin ise Özçivit\'in aldığı eğitimin daha uzun süreli olduğunu kaydederek, \"Benim için çok ilginç bir deneyimdi\" diye konuştu.
Filmin son zamanlarda popüler olan savaş filminden farklı olduğunu söyleyen iki oyuncu, \'Can Feda\'nın görsel açıdan çok zevkli olduğunu belirtti. Özçivit ve Bürsin daha sonra tüm salonları ziyaret ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN GAZİANTEP DHA SİNEMABurakKerem BürsinGaziantepBaşrolleriniFedaBürsinFilmKeremTürk Hava KuvvetleriFilminFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24