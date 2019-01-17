Burak Özçivit Kuveyt'te 80 kadınla yemek yedi; Fahriye Evcen görüntülü aradı

Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, Kuveyt’te özel bir yemeğe katıldı. Lüks bir markanın Four Seasons Hotel’de düzenlediği davette oyuncu, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yedi. Eşine katılamayan Fahriye Evcen'in eşi Özçivit'i sık sık görüntülü aradığı belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Four Seasons Hotel’de düzenlenen yemeğe şeyh eşlerinin de olduğu 80 kadın katıldı. Hayranlarıyla tek tek ilgilenip sohbet eden Özçivit, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Saat 19.00’da başlayan davet gece 01.00’e kadar sürdü. Yemekte eşinin yanında olamayan Fahriye Evcen, Özçivit’i sık sık görüntülü aradı.