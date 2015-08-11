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Burak Özçivit Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında bıyıksız halini gizledi

Burak Özçivit, yeni dizisi Kara Sevda için bıyıklarını kesmişti

11 Ağustos 2015 16:45

Yeni Sezon'da Kara Sevda adlı dizide oynayacağı rol gereği  bıyıklarını kesen Burak Özçivit, kişisel Instagram hesabından yeni haline alışmadığını ima eden bir  fotoğraf paylaştı.

Özçivit, bıyıksız halini gizlediği fotoğrafın altına bir de not düştü:

"Alışkanlıklardan vazgeçmek zor oluyor. #karasevda"

Çalıkuşu ve Muhteşem yüzyıl gibi dizilerde rol alan Burak Özçivit uzun yıllardır sakal ve bıyıklı imajına herkesi alıştırmıştı. Ancak Neslihan Atagül ile birlikte başrolünde yer alacağı yeni dizisi Kara Sevda için Özçivit radikal bir değişiklik yaptı ve yıllardır kesmediği bıyıklarına veda etti. Özçivit’in bıyıksız sakalsız yeni hali Kara Sevda dizisinin yeni fragmanında ortaya çıktı. Özçivit’in hayranları ünlü oyuncuyu yeni imajıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İşte Burak Özçivit'in yeni imajıyla çekilen Kara Sevda dizinin 2. fragmanı:

 

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