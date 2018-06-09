Burak Deniz'den Büşra Develi ile ayrıldıkları iddialarına ilişkin açıklama

Oyuncu Burak Deniz, 3 yıldır birlikte olduğu oyuncu Büşra Develi ile birlikte ayrıldıklarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Deniz, "Çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur" dedi.

Büşra Develi'nin birlikte rol aldıkları 'Arada' filmin galasında çekilen fotoğraf hariç diğer bütün fotoğrafları sayfasından silmesi Burak Deniz'le ayrıkdıkları şeklinde yorumlanmıştı. İddiaların ardından Twitter sayfasında, "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaptı.