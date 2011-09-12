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Yaşam

''Burak A'' ve ''Gazze'' gemileri Somali'de ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 00:21

-''Burak A'' ve ''Gazze'' gemileri Somali'de ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), insani yardım malzemesi götüren iki geminin Somali'ye ulaştığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul Ambarlı Limanı'ndan hareket eden ''Burak A'' isimli yardım gemisi bugün akşam saatlerinde Somali'ye vardı.  Gemide, AFAD koordinasyonunda TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılayın işbirliğinde hazırlanan 14 milyon TL tutarında insani yardım malzemesi bulunuyor. Gemiyle Somali'ye ulaştırılan yardım malzemeleri, 8 adet tam donanımlı ambulans, bir forklift, 5 arazi aracı, 6 jeneratör, bin 750 çadır, 8 bin 750 battaniye, 4 bin 500 ton gıda ve tıbbi malzemeden oluşuyor.  Ayrıca, 21 Ağustos 2011 tarihinde Mersin Limanı'ndan hareket eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ait ''Gazze'' isimli yardım gemisi de ''Burak A'' gemisiyle birlikte Somali'ye ulaştı. Gazze'' isimli yardım gemisinde yaklaşık 4 milyon TL tutarında 2 bin 334 ton ağırlığında gıda ve ilaç bulunuyor.  İki gemiye de Somali'ye kadar yol güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait firkateyn eşlik etti.

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