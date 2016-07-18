Bunu yazan darbeci değil gazeteci: T24 neden kapatılmıyor, bu nasıl bir iş yahu!

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu medya grubu bünyesindeki Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Twitter'da öne sürdüğü iftiralar eşliğinde bağımsız internet gazetesi T24'ün kapatılması için çağrı yaptı. Darbe ve şiddet karşıtı yayıncılığıyla da öne çıkan T24 için "darbe üssü / terör sitesi" ifadelerini kullanan Güler hakkında T24'ün avukatı Fikret İlkiz tarafından hazırlanan suç duyurusu savcılığa verilecek.

Ülke TV'de de program yapan Turgay Güler; hiçbir görüş ve inancı haberciliğin önüne koymayan yayın politikası ve Hasan Cemal'den Oya Baydar'a, Murat Belge'den Atilla Dorsay'a, Metin Münir'den Yalçın Doğan'a, Tan Oral'dan Erdoğan Aydın'a, Hakan Aksay'dan Seyfettin Gürsel'e,Bekir Ağırdır'dan Metin Gürcan, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Doğan Akın'a kadar önde gelen çok sayıda ismi yan yana getiren gazeteci/yazar/çizer kadrosuyla Türkiye'nin yanı sıra dünyada da referans alınan T24'ün kapatılması için iftiralar eşliğinde kışkırtıcı mesajlar paylaşıyor.

Bugün (18 Temmuz 2016) Twitter'daki kişisel hesabında"T24 adlı terör sitesi darbe yayını yapmaya devam ediyor. BU NASIL BİR İŞ YAHU!!!" ve "Darbe üssü T24 sitesi neden hala açık!" mesajlarını paylaşan Güler, Ülke TV'de Suriyelilere vatandaşlık konusu tartışılırken de "Hasan Cemal bile vatandaş" gibi saldırgan ifadeler kullanmıştı.

T24, kendisini yalanlarla hedef gösteren Turgay Güler'in gazetecilik adına utanç veren iftira ve kışkırtmalarını yargıya taşıyor.

Güler'in iddiaları arasında, cuntanın darbe girişimi yaptığı sıralarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı direnmeye çağırdığı ilk kanal olan ve darbecilerin bir süre sonra baskın yaparak yayınını durdurduğu CNN Türk'ün sahibi Aydın Doğan'a ait Hürriyet'in darbecileri "aklamaya" çalıştığı da yer alıyor.

Güler, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın da 'vatana ihanet' suçlamasıyla tutuklanması için kışkırtıcı mesajlar atmıştı.