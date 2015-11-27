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Güneş balçıkla sıvandı: Vatana ihanet eden gazeteci görünümlü ajan-pravakatör tutuklansın

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin tweetleri: Cancık tutuklansın

27 Kasım 2015 02:28

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu medya grubu bünyesindeki Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, MİT TIR'larında silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün mahkemede ifade verdiği sırada attığı tweetle tepki çekti. Güler, "Vatan'a ihanet eden gazeteci görünümlü ajan-pravakatörün tutuklandığını görmek istiyorum" diye yazdı. "Basın özgürlüğüne evet. Vatana ihanete hayır" paylaşımında bulunan Güler'in "Can Dündar vatana ihanetten tutuklansın mı?" diye anket yaptığı görüldü. Güler'in paylaşımlarını #cancıktutuklansın hashtagiyle yapması dikkat çekti. 

Güler'in paylaşımları şöyle:

ETİKETLER

turgay gülercan dündargüneş genel yayın yönetmenierdem gül

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