Güneş balçıkla sıvandı: Vatana ihanet eden gazeteci görünümlü ajan-pravakatör tutuklansın

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu medya grubu bünyesindeki Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, MİT TIR'larında silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün mahkemede ifade verdiği sırada attığı tweetle tepki çekti. Güler, "Vatan'a ihanet eden gazeteci görünümlü ajan-pravakatörün tutuklandığını görmek istiyorum" diye yazdı. "Basın özgürlüğüne evet. Vatana ihanete hayır" paylaşımında bulunan Güler'in "Can Dündar vatana ihanetten tutuklansın mı?" diye anket yaptığı görüldü. Güler'in paylaşımlarını #cancıktutuklansın hashtagiyle yapması dikkat çekti.

Güler'in paylaşımları şöyle:

Vatan'a ihanet eden gazeteci görünümlü ajan-pravakatörün tutuklandığını görmek istiyorum. #cancıktutuklansın RT — turgay güler (@turgayguler) 26 Kasım 2015

Basın özgürlüğüne Evet. Vatana ihanete Hayır. #cancıktutuklansın — turgay güler (@turgayguler) 26 Kasım 2015

Can Dündar Vatana ihanetten tutuklansın mı? — turgay güler (@turgayguler) 26 Kasım 2015

Türkmenler katledilirken hiç vicdan azabı çektin mi ? #cancıktutuklansın — turgay güler (@turgayguler) 26 Kasım 2015

Bu millet artık her şeyin farkında. Uyumak yok. #cancıktutuklansın — turgay güler (@turgayguler) 26 Kasım 2015