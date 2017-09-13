Bunu yapmak, kadınlar için ön sevişme kadar önemli!

Kanada Cinsiyet Bilgisi ve Eğitim Konseyi’nin Trojan kondom firmasıyla beraber gerçekleştirdiği 2 bin 400 Kanadalı kadın üzerinde yaptığı araştırmaya göre, seks sonrası sarılmak, kadınların daha fazlasını istemesini sağlıyor.

Araştırma bulgularına göre, seks sonrası 6 ila 10 dakika arası sarılan kadınlardan yüzde 71’i sevişmelerini değerlendirdiklerinde “çok zevkli” buluyor. Daha az sarılan kadınlarda ise bu oran yüzde 41.

University of Guelph’da cinsellik konusunda çalışan Prof. Dr. Robin Milhausen’a göre seks sonrası yaşanılan yakınlık, kadınlar için ön sevişme kadar önemli. Milhausen’a göre bunun sebebi kadınların (ve erkeklerin de) seks sonrası vücutlarının oksitosin (bağlanma hormonu) ile dolu olması ve sevgi, şefkat gibi duyguları aramaları. Ayrıca bulgulara göre, kadınlar seksten sonra daha savunmasız hissediyor. Yatakta birkaç dakikalık şefkat bu anlamda kadınların seksten daha çok tatmin olmasını sağlıyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, sarılmak bu kadar önemli olmasına rağmen, çoğu zaman erkekler tarafından önemsenmiyor. Araştırmaya katılan katılımcıların çoğu için sarılma süresi 6 dakikalık sınırı aşamıyor: Katılımcıların yüzde 16’sı hiç sarılmazken, yüzde 36’sı 5 dakikanın altında tutuyor.

Millhausen’in erkeklere tavsiyesi, bir sonraki seksten sonra partnerlerini yanlarına çekip sarılması ve göğsüne yatırması yönünde. Partnerin en az 6 dakika boyunca saçlarınla oynar, sırtını ovar, seni öpücüklere boğup seninle beraber vakit geçirmenin ne kadar iyi hissettirdiğini söylerse, aranızdaki ilişki daha da kuvvetlenmiş oluyor.

Üstelik sarılmadan faydalanan sadece kadınlar değil. Araştırmaya göre sarılmak erkeklerde de tatmini artırıyor.