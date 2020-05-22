Bunlar gazetecilik okullarında öğretilmiyor; Yeniçağ'dan Veyis Ateş için 'Dikkat ateşle yaklaşmayın' başlığı!

HaberTürk’te yaptığı bir canlı yayında, çıkan ‘gaz çıkarma’ sesi nedeniyle gündem olan Veyis Ateş, yine kendi yayında çıkan ikinci bir sesle sosyal medyada gündeme geldi. Yeniçağ gazetesi Veyis Ateş’e ilişkin yayımlanan haberde "Dikkat! Ateşle yaklaşmayın" başlığını kullandı.

"Dikkat! Ateşle yaklaşmayın" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Habertürk’te haftalar önce yaşanan 'canlı yayında gaz çıkarma' krizinin ardından dün gece de kanalın haber bülteni sırasında aynı olayın yaşanması, sosyal medyada üzerine en çok espri yapılan konu haline geldi. Her iki olayın da kanalın deneyimli haberci Veyis Ateş’in ekranda olduğu anlara denk gelmesi, olayın medya kulislerinde de çok konuşulmasına yol açtı. Medya camiasının kendi arasındaki yazışmalarında espriler havada uçuşurken, sosyal medyada da 'Kim çıkardı bu gazı' konusu adeta en esprili gündem maddesi.

İzleyenlerin üst üste yaşanan iki gaz çıkarma olayının ardından Veyis Ateş’e de gönderme yaparak 'Ateşle yaklaşmayın' esprisini zirveye taşıdıkları yazışmalarda, “Gazla çalışan kanal… Gaza gelen ekrana çıkıyor” gibi ifadeler de sosyal medyada bol yorum ve beğeni topladı. Programcı Veyis Ateş ve kanal çalışanlarının da bu esprileri hoş görü ile karşıladıkları ve zaman zaman kendilerinin de katıldıkları konuşuluyor."

Ateş konuya ilişkin yaptığı açıklamada duyulan sesin onay sesi olduğunu belirtmişti.