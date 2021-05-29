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Medya

“Bunlar daha iyi günlerimiz" ise daha neler olabilir?

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı bu akşam 20.00'da Tele1’de...

29 Mayıs 2021 10:42

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde, mafya-siyaset ilişkilerinde gelinen aşama ve iktidardan yapılan tartışmalı açıklamalar ile dış politika sorunları ve bir müzisyenin öyküsü ele alınacak.

Saat 20.00’de başlayacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- Peker iktidara, iktidar muhalefete sopa gösteriyor.
- Bunlar daha iyi günlerimizse daha neler olabilir?
- Mafya-siyaset çıkmazındaki Türkiye dışarıdan nasıl görünüyor?
- Suriye seçimleri ve Ortadoğu'nun geleceği.
- Bir müzisyenin gözüyle, neler oluyor bize?
- Haftanın fotoğrafları ve basın derlemesi.

Program konukları: Akademisyen ve T24 yazarı Tolga Şirin, gazeteci-yazar İrfan Aktan, gazeteci-yazar Fehim Taştekin, müzisyen İlhan Şeşen.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi saat 20.00’de Tele1’de.

hakan aksayne olacaksiyaset
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