Bunlar da Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'ın trolleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı AKP'li Aydın Ünal'ın Twitter'da 'trol' olarak da tabir edilen bot hesaplara sahip olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'te yayımlanan kulis haberde, bir bilişim uzmanının "Bunlar, tek bir hesap tarafından işletilen bot hesaplar. Sadece 3 takipçilerinin olması, yeni açılmış olmalarından kaynaklanıyor. Zamanla bu sayı artıyor. On binlerce takipçileri olabiliyor" sözleri aktarıldı.

Hürriyet'te yayımlanan kulis haber şöyle:

Ak Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal yeni nesil bir siyasetçi. İsmi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini yazan ekipteyken duyulmuştu. Rahatlıkla ‘kalemi kuvvetli bir Aydın’ diyebiliriz. Dile kolay; görev yaptığı dönemde 6-7 bin konuşma metni yazmış. Hem farklı konular, farklı ifadeler, farklı göndermeler bulmak, tekrara düşmemek, bir saat boyunca dinleyicilerin ilgisini kürsüde tutmak büyük bir hitabet yeteneği gerektirir.

Aydın Ünal, 7 haziran seçimleri öncesinde görevinden istifa edip, AK Parti’den aday oldu ve 7 Haziran seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerine katkıda bulunmuyor ama Twitter gibi platformlarda yazmaya devam ediyor.

Bilene sorduk

Ancak öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karizmatik hatipliği sayesinde, yazdıklarıyla yıllarca milyonlara ulaşabilen Ünal, Twitter’da sesini duyurabildiği insanların sayısından memnun değil. Nereden mi anladık? Başvurduğu teknolojik hilelerden...

Ünal’ın 23 bin takipçisi var. Attığı tweet’ler bazen binden fazla RT alabiliyor. Yani binden fazla Twitter kullanıcısı Aydın’ın attığı tweet’leri ‘beğenip’ kendi takipçileri için yeniden tweet’liyor. Ünal’a olan bu yoğun ilginin nedenini merak ettik ve seçtiğimiz bir tweet’ini RT (Retweet) yapan Twitter hesaplarına bir göz attık. Şu gerçekle karşılaştık: Hepsi insana ‘Aydın Ünal, Adnan Hoca’yla yarışır’ dedirtecek kadar iddialı genç kadınlar...

Fakat, isimleri ile fotoğrafları çok fazla örtüşmüyor. Bazı isimler ayrı ayrı birkaç fotoğrafla birden eşleştirilmiş. Ortalama 50 kişiyi takip ediyorlar ve yine ortalama üç kişi tarafından takip ediliyorlar.

Resimlerde de görebileceğiniz bu dikkat çekici tuhaf benzerlikleri bir bilene sorduk. Dedi ki:

Bot hesaplar

“Bunlar, tek bir hesap tarafından işletilen bot hesaplar. Sadece 3 takipçilerinin olması, yeni açılmış olmalarından kaynaklanıyor. Zamanla bu sayı artıyor. On binlerce takipçileri olabiliyor. Ancak genellikle bot hesaplar birbirlerini takip ettiğinden takipçi sayıları ile takip ettikleri hesapların sayıları birbirine yakın oluyor. Bazı tweet’ler, sadece bot hesaplar tarafından 20-30 bin kez RT edilebiliyor. Bir tweet bu kadar fazla RT edilse bile bu durum o tweet’in sadece birkaç gerçek insanın kullandığı hesaplar tarafından görüldüğü gerçeğini değiştirmiyor. Yani, o kalabalık rakamlar gerçekte sanal ve hiçbir anlam ifade etmiyor.”

Böylelikle sosyal medya literatürüne, “Aydın Ünal’ın trol melekleri” de katılmış oluyor.