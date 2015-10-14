Ak trollerin haritası çıkarıldı

Hafıza Kolektifi, Twitter'da Ak troller olarak bilinen hesapların Twitter’daki ağlarını inceledi. Oluşturulan ağ haritası için kimliği deşifre olmuş ve Ak troller adına yazı yazmaya devam eden @esatreis isimli hesap seçildi. Buradan da hedef kitle bu hesabın ‘arkadaşları’ ve onların arkadaş listesi oldu. @esatreis’in arkadaşlarını ve onların arkadaş listesi toplandı. Bu grup içinden de kimlerin birbiriyle takipleştiği bir ağ haritası olarak çizildi.

Cumhuriyet'teki habere göre, grafikteki bütün hesaplar Ak trol değil. Ancak, bu hesapların ilişkilerinin benzerliklerini inceleyerek gruplandırma yapıldığında, ilişki ağlarının içerisindeki klikler ilginç bir tablo ortaya çıkarıyor. Grafiğin alt kısmındaki (turuncu renk) hesaplar çoğunlukla politikacıların, danışmanların ve gazetecilerin kendi isimleriyle kullandıkları hesapları temsil ederken, bunların bir kısmı da daha çok mahlas kullanan sosyal hesapları temsil ediyor.

Hesapların içinde politika konuşanlar olduğu kadar, @140hak (eskiden “beyinsiz adam”), @DrYerebakan ve @fitnatmurat gibi çok yüksek takipçili hesaplar da mevcut. Grafiğin üst kısmında (yeşil renk) politika ile ilgili içerik üreten gruplar ise kullandıkları dil ve işledikleri konular itibarıyla Ak trol tanımıyla uyumlu hesaplar.

İncelenen 112 hesabın tam ortasında @varank hesabı yer alıyor. @ varank, önemli ‘köprü’lerden biri. @esatreis’in, ‘tohum’ hesap olması sebebiyle, en büyük daireye sahip olması kaçınılmaz ancak, ağın çeperindeki @teroretavizyok ve @ibrahimsomer hesaplarının da kilit bağlantılara sahip hesaplar oldukları görülüyor.