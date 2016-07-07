‘Bunamaya çözüm bulunacak‘



Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nden (DZNE) Michael Heneka, önümüzdeki yirmi yıl içinde demans hastalığını yavaşlatacak hatta durduracak bir ilaç geliştirecekleri görüşünde. Nörolog Michael Heneka, halk arasında bunama olarak da bilinen demans hastalığında tıp ve bilimin son yıllarda çok farklı bir anlayış geliştirdiğini söyledi.

Unutkanlık başlamadan tedavi

Demans hastalığı üzerine araştırmalar yapan Nörolog Heneka, günümüze kadar araştırmacıların unutkanlığın hastalığın 'başlama belirtisi' olduğundan yola çıktığına dikkat çekti. Oysa Michael Heneka hastalığın unutkanlık aşamasından çok önce başladığını vurguluyor:

"Unutkanlık demans hastalığı iyice belirgin hale gelmeden iki üç yıl önce ortaya çıkıyor. Ama artık biliyoruz ki hastalık son aşamasına gelmeden 20, 30 yıl önce başlıyor. Kimsenin farketmediği bir zamanda" diye konuştu.

Nörolog, hastalığın başlangıcınını teşhis etmenin tedavinin daha etkili olması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Michael Heneka'ya göre demans hastalığının her seviyesine göre farklı ilaçlar üretilmeli:

"Hastalığın ilk başlangıç safhası için bir ilaç üretilmeli. İleri safhalarda ise hastalığı yavaşlatacak ya da durduracak tedavilere ihtiyaç var. Demans'ın en son aşamasında ise sona yaklaşan yaşamı onurlu şekilde sürdürebilmesi için müdahale ve bakıma ihtiyaç var."

Yaşam tarzı önemli

Nörolog Michael Heneka, pek çok vakada yaşam tarzının demans hastalığını önleyebileceğine dair yapılan araştırmalar olduğunu belirtiyor. Hastalıkların yüzde iki ila yüzde beşinin genlerin mutasyona uğraması sonucu meydana geldiğini söyleyen Nörolog ekliyor:

"Bu durumlarda henüz bir şey yapamıyoruz. Geriye kalan vakalarda ise muhtemelen genetik riskler ve yaşam tarzı nedenler arasında. Ve yaşam tarzı değiştirilebilir."

Aşırı kiloya dikkat

Aşırı kilo, yüksek tansiyon, vücutta iltihaplanmaların da demans hastalığına yol açan etkenler arasında olduğu tahmin ediliyor.

Nörolog Heneka, "Çok hareket edip, kilonuza dikkat ederseniz, örneğin Akdeniz diyeti uygularsanız ve balık yerseniz hastalığa yakalanma riskiniz azalır" diyor.

Bilim adamlarının tespitine göre kafa travması da demans riskini artırıyor. Bu nedenle ABD'nin bazı bölgelerinde gençlerin futbolda kafa topu antremanlarını yoğun yapmaları yasaklandı.

Almanya'da yaklaşık 1 milyon 600 bin demans hastası mevcut. Bunların üçte ikisi 80 yaşın üzerinde. Yüzde ikiden azındaysa ise 65'inci yaşını doldurmadan demans hastalığı beliriyor.