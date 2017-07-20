Bunama riskini azaltmak için yapmanız gereken 9 şey

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yaşam tarzında yapacağınız dokuz değişiklik, bunama riskinizi azaltabilir.

Tıp dergisi Lancet'de yer alan araştırma, eğitimini tamamlamamak, işitme kaybı, sigara içmek ve hareketsizlik gibi dokuz faktörün bunama riskini belirlediğini öne sürdü.

Yaşam boyunca eğitimi ve yeni şeyler öğrenmeyi sürdürmek de, bunamaya yakalanmanızı engelleyebilir.

24 uluslararası tıp uzmanının katkılarıyla hazırlanan araştırma raporuna göre, 2050'de dünya çapında 131 milyon insan bunama rahatsızlığına yakalanabilir.

Günümüzde, yaklaşık 47 milyon insanın bunamayla mücadele ettiği düşünülüyor.

Peki yaşam tarzımızda neleri değiştirmeli, hangi rahatsızlıklarımızı hızla tedavi etmeliyiz?

Bu etmenlerin, bunama riskindeki toplam payı yüzde 35. Geri kalan yüzde 65'lik oran, bireyin kontrolünün dışında.

Araştırma ayrıca, beynin ağlarını güçlendirmenin, ileriki yaşlarda olası hasarlara rağmen beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabileceğini ortaya koydu.

Yani "bilişsel rezervleri" inşa etmek, başka bir deyişle zihinsel yedekleme gerekiyor.

Bu nedenle, lise eğitimini tamamlamanın önemine dikkat çekiliyor.

Orta yaşta işitme kaybına uğramak da bir diğer büyük etmen.

Araştırma raporunun önemli bir mesajı, kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğu yönünde.

Sigara içmemek, egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloda olmak, yüksek tansiyonu ve diabet hastalığını tedavi etmek de, sadece bunama değil, kalp rahatsızlıkları ve kanser risklerini de azaltabiliyor.

Araştırma, yeterli veri olmaması nedeniyle beslenme alışkanları ve alkolün olası etkilerini ölçmüyor.

Ancak iki etmenin de etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Alzheimer uzmanı Prof Doug Brown, bunamanın yakında 21'inci yüzyılın en ölümcül hastalığı ilan edilebileceğini söylüyor.