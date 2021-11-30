BÜMED Başkanı Şahin: Naci İnci uzlaşmacı önerilerimizi dikkate almadı; akademisyenler kazanana kadar devam edecek, vazgeçmek yok

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Önder Şahin, Melih Bulu’nun rektörlük görevinden alınması sonrası rektör Naci İnci’nin vekil olduğu dönemde İnci'nin daveti üzerine katıldığı toplantıda BÜMED olarak "uzlaşmacı önerilerde" bulunduğunu, ancak İnci'nin "tam tersi sertlik politikası" uyguladığını belirtti. Rektörlük ile BÜMED arasında iplerin gerildiğini ifade eden Şahin, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ile BÜMED'in yakınlaştığı iddiasını da yalanladı.

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Şahin, göreve geldiği yıl olan 2019'dan beri "siyasi çekişmeleri bırakıp sadece üniversiteye daha yüksek standartlarda eğitim verilmesi ve sorunlarını çözmek için tüm paydaşlar ile iletişim halinde olduklarını" söyledi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar (BUİM), Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği (BRM) temsilcilerini Genel Kurul'a davet ederek "birlik beraberlik" mesajı verdiklerini söyleyen Şahin, Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası "birlik havasının bozulduğunu" ifade etti.

T24'e konuşan Şahin, atama öncesi yalnızca BURA ile değil, bütün mezun oluşumları ile yakın olduklarını ifade etti. Şahin, "Sonra saflar netleşti. Şimdi BUİM ve BRM ile yakınız sadece" dedi.

"'Melih Bulu zamanındaki yanlışları yapmayınız' dedim"

Şahin, Melih Bulu'nun görevden alındığı gün olan 15 Temmuz 2021’de katıldığı toplantıya Naci İnci tarafından davet edildiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Toplantıda Rektör yardımcıları, Genel Sekreter ve Bura Başkanı da vardı. Okuldaki gerginliğin azaltılması için önerilerim soruldu. Ben de sıraladım:

-Melih Bulu zamanındaki yanlışları yapmayınız. -Bu kadar Güvenlik kamerasına ihtiyaç yok, öğrencilere güveniniz. -Özel güvenlik ve polis ile öğrencileri karşı karşıya getirmeyiniz. -BÜMED olarak akademisyenlerin meydanda sürdürdükleri protestoyu desteklemeye devam edeceğimizi, anayasal haktan gelen ve barışçıl olan bu direnişe ses çıkarmamanız gerektiğini söyledim ve toplantıdan ayrıldım.

İyi niyetli ve barışçı yaklaşımla tüm bu adımlar atılırsa sürecin Mehmed Özkan döneminde olduğu gibi düşük tonda protestolar ile devam edeceğini varsaydık. Ancak yanılmışız; tüm uzlaşmacı önerilerimiz dikkate alınmadığı gibi tam tersi sertlik politikası tercih edildi."

"Rektörlük ile BÜMED arasında ipler gerildi, randevu alamıyoruz"

"Rektörlük ile BÜMED arasında iplerin gerildiğini" belirten Şahin, bunun gerekçesini, direnişe destek vermelerine bağladı.

Görev süresi boyunca ilk kez rektörlükten randevu talebine yanıt alamadığını belirten BÜMED Başkanı, "BÜMED ile üniversite arasına tarihinde ilk defa, 36 yıl sonra tel örgü çekildi. Gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin BÜMED'e kolay erişiminin engellenmesi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Akademisyenlerin devam eden eylemlerini de değerlendiren Şahin, başından beri direnişi desteklediklerini belirterek "Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direniş sergiliyor Boğaziçili akademisyenler. Kazanana kadar devam edecek; vazgeçmek yok" diye konuştu.

"İnşaat çalışmasına izin vermeyiz"

Şahin, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresinin bulunduğu 422 bin metrekarelik alanın koruma statüsü düşürülerek yapılaşmaya elverişli hale getirilmesi kararını da değerlendirdi. BURA'nın Güney Otopark için bir inşaat planı olduğu iddiası hakkında konuşan Şahin, "Okulumuzun arazisi hakkındaki sit plan değişikliği için yürütmeyi durdurma davası açtık. Konuyu çok yakından takip ediyoruz. Bir inşaat çalışmasına izin vermeyiz" dedi.

Şahin, Naci İnci'nin geçen ay öğrencilere suç duyurusunda bulunması hakkında da "Rektörlük aracının üzerine çıkan öğrenciye disiplin cezası uygulanır, hücre hapsi değil. Sertlikle sonuç alınamayacağını anlamış olması lazım yönetimin" düşüncesini dile getirdi.

BÜMED Başkanı, son olarak, "Üniversite sınavına giren ilk 100 öğrencinin 68’i, 1000 öğrencinin 700’ü Boğaziçi'ni tercih ediyor. Türkiye’nin petrolü, doğalgazı yok; tek sermayemiz kaliteli eğitim verdiğimiz parlak gençlerimiz. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak, 18,000 üyemiz ile, Boğaziçi’nin yüksek kalite ve standartta eğitim vermeye devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını yaptı.