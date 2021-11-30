Üyeleri arasında AKP'li isimler de var: İktidar, politikalarını Boğaziçi Üniversiteliler Derneği üzerinden mi yürütüyor?

BURA'nın etkin isimlerinden AKP milletvekili İffet Polat ve AKP milletvekili Serap Yaşar 'ın Naci İnci'ye rektör olarak atanması sonrası "hayırlı olsun" ziyaretine gittikleri biliniyor.

AKP'nin kurucu üyesi olan Murat Yalçıntaş da BURA'da Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.

Boğaziçi mezunu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat da, derneğin etkili isimlerinden.

Akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da derneğin üyelerinden biri.

Boğaziçi mezunlarının derneklerinden biri olarak bilinen BURA'da, AKP'li isimler de yer alıyor. Derneğe üye olmak için Boğaziçi mezunu olma şartı aranmazken, BURA üyesinden alınan bir referans gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında üniversite için "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir" açıklamasını da yaptığı BURA, "kayyım rektörler" olarak anılan eski rektör Melih Bulu' yu ve şu anki rektör Naci İnci' yi de genel kurullarında ağırladı. Rektör Naci İnci'nin ve yardımcısı Fazıl Önder Sönmez' in de derneğe üye olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ’ın Ocak 2021'de Melih Bulu ’yu üniversiteye rektör olarak atamasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde; AKP politikalarının partiye yakınlığı ile bilinen BURA üzerinden yürütüldüğü değerlendiriliyor.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) AKP'li isimlerle olan yakınlığı, geçen gün yapılan 16. Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Can Candan'ın derslerine son verilmesi ve LGBTİ+ kulübünün kapatılması BURA ile bağlantılı mı?

Boğaziçili bazı kaynaklara göre, BURA'nın yöneticileri ile Naci İnci ve yardımcılarının düzenli toplantılar yaptığı belirtiliyor.

İffet Polat'ın Can Candan'ın derslerine son verilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Daha önce LGBTİ+ karşıtı sözleriyle gündeme gelen AKP milletvekiliın söylemlerinin ve rektörlük ziyaretlerinin üniversitedeki LGBTİ+ kulübünün kapatılması ve kulübün danışman hocası, akademisyenın derslerine son verilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

15 Temmuz 2021'de, Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası rektörlük binasında "acil olarak" bir toplantı yapıldığı, toplantıya mevcut rektör Naci İnci'nin, rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in, Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul eden ilk akademisyen olan Gürkan Kumbaroğlu'nun, eski rektör Bulu'nun üniversitenin genel sekreterlik görevine atadığı Nedim Malkoç'un ve BURA Başkanı Fehim Paluluoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Önder Şahin'in katıldığı belirtiliyor. Toplantı sonrası Naci İnci'nin, "İkinci bir Mehmed Özkan (Bulu'dan önce atanmış rektör) olarak kabul ettirilmek istendiği" ve Şahin'in bu yönde mesajları olduğu belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) Başkanı Önder Şahin ise T24'e yaptığı açıklamada, Naci İnci'nin daveti üzerine katıldığı toplantıda uzlaşmacı önerilerde bulunduğunu, ancak bunun tam tersinin uygulandığını söylüyor. Gelinen süreçte BÜMED ile rektörlük arasında iplerin gerildiğini belirten Şahin, BURA ile yakınlaştıkları iddiasını da yalanlıyor.

Öte yandan, söz konusu toplantıdan bir gün sonra, akademisyen Can Candan'ın derslerine son verilirken, toplantıda yer alan BÜMED Başkanı, şu açıklamayı yapıyor:

"Toplantıda bu konu konuşulmadı. Hatta ertesi gün mezunların okula girişini serbest bırakınca umutlanmıştık. Çünkü mezunlar pandemi başladığından beri okula giremiyordu; yani çok radikal bir hamleydi. Ancak Can Candan’ı görevden alması hepimizi hayal kırıklığına uğrattı ve tüm umutlarımız yıkıldı."

BURA'nın, Güney Kampüs için bir inşaat planı olduğu iddiası

Öte yandan Boğaziçili kaynaklar, BURA Genel Kurulu'nun yapıldığı 28 Kasım 2021 Pazar günü otoparkta toplanan bir grubun BURA’lı bir üyeye Güney Otopark’ta bilgilendirmeler verildiğini belirtiyor. Kampüste, otopark alanıyla ilgili bir inşaat planları olduğu iddiası konuşuluyor.