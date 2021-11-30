Üyeleri arasında AKP'li isimler de var: İktidar, politikalarını Boğaziçi Üniversiteliler Derneği üzerinden mi yürütüyor?

Can Candan'ın derslerine son verilmesi ve LGBTİ+ kulübünün kapatılması BURA ile bağlantılı mı?
Boğaziçili bazı kaynaklara göre, BURA'nın yöneticileri ile Naci İnci ve yardımcılarının düzenli toplantılar yaptığı belirtiliyor.
Daha önce LGBTİ+ karşıtı sözleriyle gündeme gelen AKP milletvekili İffet Polat'
ın söylemlerinin
ve rektörlük ziyaretlerinin üniversitedeki LGBTİ+ kulübünün kapatılması ve kulübün danışman hocası, akademisyen Can Candan'
ın derslerine son verilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
15 Temmuz 2021'de, Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası rektörlük binasında "acil olarak" bir toplantı yapıldığı, toplantıya mevcut rektör Naci İnci'nin, rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in, Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul eden ilk akademisyen olan Gürkan Kumbaroğlu'nun, eski rektör Bulu'nun üniversitenin genel sekreterlik görevine atadığı Nedim Malkoç'un ve BURA Başkanı Fehim Paluluoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Önder Şahin'in katıldığı belirtiliyor. Toplantı sonrası Naci İnci'nin, "İkinci bir Mehmed Özkan (Bulu'dan önce atanmış rektör) olarak kabul ettirilmek istendiği" ve Şahin'in bu yönde mesajları olduğu belirtiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) Başkanı Önder Şahin ise T24'e yaptığı açıklamada, Naci İnci'nin daveti üzerine katıldığı toplantıda uzlaşmacı önerilerde bulunduğunu, ancak bunun tam tersinin uygulandığını söylüyor. Gelinen süreçte BÜMED ile rektörlük arasında iplerin gerildiğini belirten Şahin, BURA ile yakınlaştıkları iddiasını da yalanlıyor.
Öte yandan, söz konusu toplantıdan bir gün sonra, akademisyen Can Candan'ın derslerine son verilirken, toplantıda yer alan BÜMED Başkanı, şu açıklamayı yapıyor:
"Toplantıda bu konu konuşulmadı. Hatta ertesi gün mezunların okula girişini serbest bırakınca umutlanmıştık. Çünkü mezunlar pandemi başladığından beri okula giremiyordu; yani çok radikal bir hamleydi. Ancak Can Candan’ı görevden alması hepimizi hayal kırıklığına uğrattı ve tüm umutlarımız yıkıldı."
BURA'nın, Güney Kampüs için bir inşaat planı olduğu iddiası
Öte yandan Boğaziçili kaynaklar, BURA Genel Kurulu'nun yapıldığı 28 Kasım 2021 Pazar günü otoparkta toplanan bir grubun BURA’lı bir üyeye Güney Otopark’ta bilgilendirmeler verildiğini belirtiyor. Kampüste, otopark alanıyla ilgili bir inşaat planları olduğu iddiası konuşuluyor.
Öte yandan birinci derece doğal sit alanı olan Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresinin bulunduğu 422 bin metrekarelik alanın koruma statüsü düşürülerek yapılaşmaya elverişli hale getirilmesi, Güney Otopark için bir inşaat çalışması iddiasını güçlendiriyor.
Boğaziçi kaynaklar, BURA'nın kuruluşundan beri Güney Kampüs'te bir cami isteği olduğu ve otopark alanına yapılabileceğini söylüyor.
Konuyla ilgili T24'e konuşan BÜMED Başkanı Şahin, bu sit alanı değişikliğine karşı dava açtıklarını belirterek, bir inşaat çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.