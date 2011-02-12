-BULUTLARIN ÜZERİNDE ''SEVGİLİLER GÜNÜ'' ADANA (A.A) - 12.02.2011 - Sektör haline gelen Sevgililer Günü'nde havacılık firmaları da, sevgisini gökyüzünde ilan etmek isteyenler için alternatif program hazırlıyor. Kadınların evlilik yıl dönümü ve doğum gününden daha çok ilgi gösterdiği 14 Şubat Sevgililer Günü için Adana'da faaliyet gösteren Tarkim Havacılık Uçuş Akademisi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da özel program hazırladı. Adana Uluslararası Havalimanı sahasında faaliyet gösteren uçuş akademisi, sevgilerini bulutların üzerinde sıra dışı bir şekilde dile getirmek isteyenlere kent üzerinde yarım saatlik uçuş programı düzenliyor. Tarkim Havacılık Uçuş Akademisinin Müdürü Yakup Çarkçı geçmiş yıllarda ''seni seviyorum'' yazılı bez afişlerle uçtuklarını anımsatarak, ''Ancak bu tarzdaki afişi taşıyacak olan uçağımızı İstanbul'daki eğitimlerde kullanılmak üzere gönderdiğimiz için bunu yapamıyoruz. Bu yıl, geçen yılda da olduğu gibi sadece çiftlere havada romantik bir Sevgililer Günü kutlaması seçeneği sunuyoruz'' dedi. Bünyelerindeki 3 Cessna ve bir çift motorlu olmak üzere 4 uçakla yarım saatlik gezi için çiftlerden 100 lira talep edeceklerini belirten Çarkçı, şöyle konuştu: ''Sevgililer Günü kutlamasını hafta sonu gerçekleştirmek isteyen çiftler bize başvurmaya başladı. Romantik ve heyecanlı dakikalar geçirmek isteyenler, internet yoluyla öğrenebilecekleri telefon numarasıyla bize ulaşabilir. Bu tarzda bir kutlama yapmak isteyen çiftleri deyim yerindeyse bulutların üzerine çıkarmaya hazırız. Çiftler havada hem sevgililer günün kutlayacak, hem de kentin güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı bulacaklar.''