'Bulut'a geçiş Container teknolojisiyle hızlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - SANALLAŞTIRMANIN bir sonraki adımı olarak görülen Container teknolojisi, iş süreçlerine özel geliştirilen uygulamaları yeni bir boyuta taşıyor.

Şirketlerin geçirdiği dijital dönüşümle birlikte, verimlilik sağlayacak kurumsal uygulamaları en hızlı biçimde geliştirip, kurum içinde kullanıma açan firmalar rekabette öne çıkıyor. İşletim sistemi sanallaştırmanın yeni formu olarak tasarlanan Container teknolojisi, Comparex Turkey danışmanlığında şirketlerin uygulama geliştirme ortamlarını modern çağa taşıyor.

Microsoft ve Docker iş birliği ile Windows Server ortamında kullanılabilir hale gelen Container teknolojisi, uygulamaların işletim sistemi katmanında, \"konteyner\" adlı birimlerde izole olarak çalıştırılmasını sağlıyor. Ayrıca Microsoft’un açık kaynak konusunda Red Hat ile yakın çalışma içerisinde olması ve Azure üzerinde ortak çözümler sağlanmasına olanak veriyor. Şirket Red Hat ve Microsoft çözüm sağlayıcısı olarak Container ve Container yönetim platformlarını beraber sunan uzman kadrosuyla şirketlerin \"konteynerleştirme\" trendine ayak uydurmasını kolaylaştırıyor.

ALTYAPIYA BAĞLILIK TARİH OLUYOR

Böylelikle her bir iş uygulaması, çalışmak için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip bir yapı içinde ve bağımsız olarak işliyor. Uygulamaların geliştirme, yönetme ve dağıtma süreçlerini tümüyle değiştiren bu yeni nesil teknolojiyle şirketler uygulamalarını bir kez yapılandırdıktan sonra istedikleri ortamda, istedikleri işletim sistemiyle kolayca çalıştırabiliyor. Altyapıya olan bağlılığı ortadan kalkmasıyla birlikte buluta geçiş senaryoları hız kazanıyor.

Uygulamaların yaşam döngüsünü daha verimli, tutarlı ve tekrarlanabilir hale getiren Container teknolojisi, uygulama geliştirme, test, üretim ve müşteri ortamlarında ortaya çıkabilecek her türlü tutarsızlığın önüne geçiyor. Sürekli kurulum ve sürekli entegrasyon sistemlerinin hızını ve güvenilirliğini artıran yeni nesil sanallaştırma teknolojisi, sisteme fazla yük bindirmediği için de performans, maliyet, dağıtım ve taşınabilirlik gibi sorunları çözüyor.