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Yaşam

Bulut: Zeki Müren'in hatırına susuyorum

Habertürk yazarı Yiğit Bulut, yazılarında sürekli kendisi hakkında ‘uydurduğu hikâyeler’ yazan Yeni Çağ gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar’a olan kızgınlı

27 Aralık 2010 02:00

T24- Habertürk yazarı Yiğit Bulut, yazılarında sürekli kendisi hakkında ‘uydurduğu hikâyeler’ yazan Yeni Çağ gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar’a olan kızgınlığını köşesine taşıdı. “Zeki Müren’in hatırına susuyorum” diyen Bulut, Önkibar hakkında yazabileceklerini, “Sanat Güneşimiz için bu kadar değerli bir adam olması benim de susmama yol açıyor” diye yazdı.

 

Yiğit Bulut bugünkü (27 Aralık 2010) yazısının bir bölümünü Yeni Çağ yazarı Sebahattin Önkibar’a ayırdı. Bulut yazısında şöyle dedi:

 

Hangi gazetede yazdığını bili bilmediğim hatta bu yazısı yarken bile merak edip bakmadığım bir arkadaş, Sebahattin önkibar, her gün hakkımda kafasında uydurduğu birçok hikâye yazıyor…

Bu kardeşi biraz araştırınca derdini anlamak çok zor değil, aslında cevap bile anlamsız, işin için Sanat Güneşimiz olmasa!

Sevgili doslarım diyeceksiniz ki; ne alakası var? Bu kardeşimiz hakkımda her gün anekdot yazıyor,  yetmiyor onun bunun ağzından uyduruyor ya, ben de onun hakkında bir anenkdot yazarak konuya noktayı koyacağım…

“Sebo” dostumuza cevap vermiyor veya dava etmiyorsam, Sanat Güneşi Zeki Süren’e olan saygımdan… Ölmeden önce Bodrum’da yemek yerken görmüş ve yanına gitmiştim. Laf lafı açtı; o konuşmada Sebahattin’e, o “Sebo”  diyordu, verdiği değeri aktardı ve kendisine candan yararı dokunduğuna değindi. Tabi her şeyi yazamam ama Sanat Güneşimiz için kadar değerli bir adam olması, benim de susmama yol açıyor…

Sanat güneşimizi saygı ve sevgiyle anıyorum..

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