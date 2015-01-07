Bulgaristan'da cami kundaklandı

Bulgaristan'da halk arasında 'Cumaya cami' olarak da bilinen camiyi hedef alan bir saldırgan kundaklama girişiminde bulundu. Bulgaristan’ın Filibe kentinde kundaklanan tarihi Hüdavendigar Camisinin girişinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Görgü tanıkları, caminin girişine akaryakıt döken saldırganın yangını başlattıktan sonra olay yerinden kaçtığını söyledi. Yangının, caminin bekçisi tarafından kısa sürede söndürüldüğü kaydedildi.

Saldırgan, bir benzin istasyonundan akaryakıt almaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

Filibe Bölge Savcılığı Sözcüsü Galina Andreeva, adı açıklanmayan saldırganın, tarihi ve kültürel değere değere sahip mülke zarar vermek ve akaryakıt hırsızlığı yapmak suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

Daha önce 2005 ve 2006'da çeşitli şiddet eylemlerine katılmaktan iki kez hüküm giyen saldırganın, 2014'te de cinsel tacizde bulunmak ve tecavüzden 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Kararı temyiz eden saldırganın, mahkeme süreci hala devam ettiği için serbest olduğu belirlendi.