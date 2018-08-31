Bulgaristan'da 17 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından 3 bakan istifasını sundu

Bulgaristan'ın Svoge kasabasında 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifasını sundu. Bakanların istifaları, parlamentoda oylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Boyko Borisov'un Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev'in istifa dilekçelerini kabul ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Radev ve Bölgesel Geliştirme Bakanı Nankov, Başbakanlık Basın Merkezi’nde yaptıkları ortak açıklamada, kazanın ardından başlatılan soruşturmaya katkı sağlamak amacıyla istifa kararı aldıklarını kaydetti.

Bakanlar, istifalarının sorunlara çözüm getirmeyeceğini bildiklerini ancak “siyasi bir sorumluluk gösterdiklerini” ifade ederek, Başbakan Borisov’un kaza sonrası kendilerinden gerekli sorumluluğu almalarını istediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılmadı. Bakanların istifaları, parlamentoda oylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Svoge kasabasında 24 Ağustos'ta kiliseye gidenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından yol yapım ve bakımını üstlenen şirketlerin kalitesiz malzeme kullandıkları ileri sürülmüştü.

Çorlu'daki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti

Türkiye'de de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, en az 341 kişi yaralanmış; İyi Parti'nin Meclis'e verdiği "kaza araştırılsın" önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Tren kazası Ulaştırma Bakanlığı tarafından aşırı yağışa bağlı olarak gerçekleştiği açıklanmış ancak Meteoroloji Mühendisleri Odası bölgedeki yağışın beklenmeyen bir yağış olmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine tren yolunun bakım ihalesinin iptal edilmesi, duvarların usulüne göre yapılmaması gibi birçok ihmal söz konusu olduğu iddia edilmişti.

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Kazanın ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılmış, bu durum eleştirilere neden olmuştu.

"Elim tren kazası sebebiyle ışık gösterilerini iptal ettik"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik" demişti.