Çorlu'daki tren kazasında ihmal iddiası: Bakım ihalesi iptal edildi, zemin düzenlemesi hatalı yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından aşırı yağışa bağlı olarak gerçekleştiği açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Mühendisleri Odası bölgedeki yağışın beklenmeyen bir yağış olmadığını ifade etti. İddiaya göre tren yolunun bakım ihalesinin iptal edilmesi, duvarların usulüne göre yapılmaması gibi birçok ihmal söz konusu.

İki yıl önce yenilendi

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre söz konusu tren hattı, 20 Ekim 2015’te üç yıl süren yenileme çalışmaları sonrasında açıldı. Hatta ilişkin bakım kararı, 2012 yılında alındı ve çalışmaların 10 ay sürmesi planlandı. Fakat çalışma, tahmin edilenden uzun sürdü, 1 Kasım’daki seçimler öncesi hattın açılışı yetiştirildi. Ancak hat, yenilenmenin ardından kısa süre içerisinde çöktü.

Bakım ihalesi iptal edildi

İddiaya göre kazanın meydana geldiği tren yolunun bakımı için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Malzeme Müdürlüğü, 11 Haziran tarihinde yeniden ilan verdi ve 6 Temmuz’da yapılacak olan ihaleyi duyurdu. Ancak tren yolundaki bakımın yapılması için çıkılan ihalenin seçimden 3 gün önce yani 21 Haziran’da iptal edildiği bildirildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da, gerekçenin ödenek emrinin çıkmaması olduğu belirtildi.

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Duvarlar usulüne uygun yapılmadı

Afet ve benzeri durumlara karşı yapılması gereken duvarların usulüne uygun yapılmadığı belirtilirken kazanın ardından mühendislik uygulamalarının dikkate alınmadığı, toprak dolgu yapıldığı belirtildi. Zeminin ve hattın üzerinden geçeceği menfezin boyutlandırılması yapılırken; iklim şartları ve arazinin durumu dikkate alınarak gerekli olan güçlendirme işleminin yapılmadığı ifade edildi.

Yol bekçileri kaldırıldı

TCDD Yapım ile TCDD Taşımacılık daireleri 2016’da ayrıldı. Bunun sonucunda şartname kriterleri, yüklenici firmaların sorumluluğuna bırakıldı. 2013’e kadar demiryolu güzergâhlarında çalışan yol bekçilerinin maliyet kapsamında işlerine son verildiği belirtilirken bu durumun günlük rutin kontrollerin yapılamamasına enden olduğu ifade edildi.

Öte yandan özelleştirme politikası kapsamında denetim, TMMOB gibi meslek odalarından alınıp, özel şirketlere verildiği belirtilirken, bu durumun denetim konusunda sorunlara yol açtığı vurgulandı.