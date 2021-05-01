Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci’den halefi Pekcan hakkında yapılan "vergisiz eşya ithal etme teşebbüsü" ihbarıyla ilgili açıklama: Duyumdan ibaret olduğu için soruşturma açılmadı

Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, halefi Ruhsar Pekcan hakkında gönderilen, “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergisiz eşya ithal etme teşebbüsünde bulunacağı ihbarını yeni öğrendiğini söyledi. AKP Malatya Milletvekili olan Tüfenkci, o dönem ihbarın bir duyumdan ibaret olduğunu, doğrulanamadığı için soruşturma aşamasına geçilmediğini savunarak, “Yüzlerce ihbar geliyor” dedi. İhbara rağmen Pekcan'ın neden atandığı sorusu üzerine Tüfenkci, “Bakanları ben mi atıyorum? ‘Ben devretmeyeyim' mi diyeceğim?” şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 5 yıl önce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine e-mail göndererek, o tarihte bir iş kadını olan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a karşı "müteyakkız olmaları konusunda" uyardığı ortaya çıkmıştı. Mailde Pekcan'ın “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergisiz bir şekilde eşya ithal etme yapmaya çalıştığı savunulmuş, Pekcan'ın, söz konusu mailden 20 ay sonra bakan olarak göreve başladığı ortaya çıkmıştı.

TIKLAYIN - Pekcan, bürokratlara gönderilen "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" mailinden 20 ay sonra Bakan olmuş!

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Tüfenkci şunları kaydetti:

■ Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la ilgili ihbar neden 20 ay sonra devir teslim töreni öncesi hatırlanmadı?

O ihbar, Emine Hanım'ın (Erdoğan) özel kaleminden geldiği için arkadaşlarımız gerekli yerlere iletmiş. Doğrusu, beni arayan birisi olmadı. Ruhsar hanım veya yanında çalışanların “Şunun yakınıyız” diye talepleri olmadı. Rutin bir şey olduğu için senin de aklında kalmaz, 20 ay önceki şey.

■ Önünüze gelmedi mi?

Yok, gelmedi. Özel kalemime geldi.

■ Takibat oldu mu?

Bir girişim olacak ki, işlem yapılsın. Uyarı yaptık, “Birileri isim kullanırsa dikkate almayın” diye. Zaten oradan (Pekcan'dan) talep gelmemiş o dönem, ben de araştırdım.

■ Bu rutin bir durum mu?

Diyelim ki kaçakçılık teşebbüsü ve suistimal oldu. Diğer bölge müdürlüklerinde aynı şeyler olmasın diye Gümrükler Genel Müdürlüğümüz uyarır.

■ Devir teslimden önce haberdar olsaydınız ne yapardınız?

Bakardım, bir girişim olmuş mu, olmamış mı, ona göre davranırdım. Yüzlerce ihbar geliyor. Bakılmış o zaman, nüfus kullanma gerçekleşmediği için bir şey yapılmamış. Gerçekleşmesi olmadığı için o an çok büyütülmemiş.

■ Durumu özel kaleminize sordunuz mu?

Sordum. Diyor ki: “Emine Hanım'dan geldiği için ilettik.” Gümrükler Genel Müdürü diyor ki: “Bilgilendirme yaptık ama ihbarın doğruluğu ispatlanamadığı için soruşturma aşamasına geçmedik. Sadece bilgilendirme olarak bıraktık.”

■ İhbardan haberiniz var mıydı?

Haberim yoktu. Bu ihbarlar ilgili genel müdür ve müsteşarlara gider.

■ Ne zaman öğrendiniz?

Sizin yazınızdan öğrendim.

■ Koltuğu Pekcan'a devretmeden önce bakanlık kayıtlarına bakmadınız mı?

Ne diyeceğim, “Ben devretmeyeyim” mi diyeceğim?

■ Ama devlet adam alırken yedi sülalesini araştırıyor.

Kabul, araştırıyor ama araştırma merkezi olan kimdir?

■ Bakanlığınız değil midir?

Bakanı ben mi atıyorum? Diyelim ki seni atadılar, “İsmail Saymaz'a devretmiyorum” deme şansım var mı?

■ İhbar Cumhurbaşkanı'na gitmemiş anlaşılan.

Bunlar rutin şeyler. Özel bir kaçakçılık girişimi veya talep olmadığı için… O duyum ilgili yerlere iletilerek, “Dikkatli olun” denilmiş.