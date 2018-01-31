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Politika

Bülent Tezcan: AK Parti Genel Başkanının şehitlerimizden özür dilemesi gerekir (2)

"BİZİ DİNLEYECEK OLURLARSA BİR KERE DAHA YANILDIK DEMEK ZORUNDA KALMAZLAR"  Bülent Tezcan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Operasyonun psikolojisini bozan

31 Ocak 2018 19:17

\"BİZİ DİNLEYECEK OLURLARSA BİR KERE DAHA YANILDIK DEMEK ZORUNDA KALMAZLAR\" 
Bülent Tezcan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Afrin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: \"Operasyonun psikolojisini bozan kendi dilleri. Bizi dinleyecek olurlarsa bir kere daha yanıldık demek zorunda kalmazlar. \'Fırat Kalkanında\'da ÖSO vardı, neden itiraz etmediniz\' diyorlar. Biz ÖSO\'nun TSK\'nın önüne geçirilip bu harekatın asıl ekseni olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu çerçevede dikkatli olun diye sorumluluk içerisinde uyarıda bulunuyoruz. Bu uyarı rahatsız ediyor. Çünkü Hükümet gerçek çözüm olan Suriye\'nin egemenliğine odaklanmak yerine, yine Suriye rejimini hasım alan anlayışla bir başka yerel güçle işi yürütmenin peşinde. Bu terörü önleyecek adım değil, bilinmeyen bir zamanda yeniden hortlamak üzere ertelemek çözümüdür.\" 

\"CHP\'NİN BU KONUDAKİ DEMOKRATİK ÖZGÜRLÜK ORTAMININ AÇIK BİR KANITIDIR\" 
Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce\'nin  iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi: \"CHP birilerinin tek adam özlemi içindeki bir kişinin aday olduğu yada saraydan başbakanların düşürülerek geldiği siyasetin temsilcisi değildir. Muharrem İnce\'nin aday olarak imzayı topladıktan sonra kamu oyunda konuşması kampanya yürütüyor olması da CHP\'nin bu konudaki demokratik özgürlük ortamının açık bir kanıtıdır.\" 

(FOTOĞRAF) 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-


 

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