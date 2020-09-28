Bülent Şık: Türkiye’de ne kadar glifosat kullanıldığı açıklanmalı

Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırması sonuçlarını açıkladığı için hapis cezasına çarptırılan Gıda mühendisi Bülent Şık, Meclis’te konuyla ilgili soru önergesi olmasına rağmen Sağlık, Çevre ve Tarım bakanlıklarının kullanılan glifosat (zehirli herbisit) oranını açıklamadığını, bu bilginin kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini söyledi.

Gıda mühendisi, bilim insanı Bülent Şık’ın ikinci kitabı ‘Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler, Doğan Kitap’tan çıktı.İlk kitabı “Mutfaktaki Kimyacı’da gıda güvenliği konusunu ele alan Bülent Şık, yeni kitabında “Yeryüzünü tüm canlılar için hayata elverişli kılabilir miyiz? Bir arada yaşamamız mümkün mü? Bir umut var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Kitabıyla ilgili soruları ve Türkiye'deki gıda güvenliği sorunlarına ilişkin Kısadalga Podcast'ten Serkan Ocak'ın sorularını yanıtlayan Şık, Türkiye’de ne kadar glifosat kullanıldığının açıklanması gerektiğini ayrıca güvenilir suyun kamusal bir sorun olduğunu dile getirdi.

"Türkiye’de Refik Saydam Aşı Üretim Merkezi, dünyanın en önemli aşı üretim merkezlerinden biriydi. 2011’de kapatıldı.1930’larda, 1940’larda çok önemli enfeksiyonlarda büyük bir kısmı için, difteri, tetanos, kızamık, boğmaca yani onlarca hastalık sayabilirim, bu kurum onu dünyaya ihraç ediyordu. Böyle bir geleneğin üzerine neden basıldı mesela? Yani biz aşıyı tartışırken tam da bu meseleyi tartışır durumda olmayalım?" diyen Şık, "Türkiye neden aşı üretemiyor sorusunu niye ortaya koymayalım" diye sordu.

Bülent Şık'ın Kısadalga Podcast'teki söyleşisini buradan dinleyebilirsiniz