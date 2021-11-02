Gıda Mühendisi Bülent Şık: Pestisitler obeziteye yol açıyor mu?

Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kilo alımı gıda üretiminde kullanılan toksik kimyasallar ve çevre kirliliği ile de bağlantılı olduğunu ifade ettiği, “Pestisitler obeziteye yol açıyor mu?” yazısında, “Tarımda zehirli kimyasal maddelerin kullanımı azaltmaya yönelik, agroekolojik politikaları temel alan yeni bir tarım sistemine ihtiyacımız var. Bu sistem uzun vadeli bir kamusal politikayı ve elbette bu politikayı uygulayabilecek bir siyasal iradeyi gerekli kılıyor” çağrısında bulundu.

tarımsal üretimde kullanılan toksik etkili kimyasal maddeler olan pestisitlerin gıdadaki kalıntılarının akut ve kronik çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Şık, Nature dergisinde geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan bir araştırmaya işaret ederek, klorpirifosun obezite sorununa yol açtığını gösteren bulgular elde edildiğini belirtti.

Klorpirifos’un tarımda kullanılan çok sayıda pestisitten sadece biri olduğuna dikkati çeken Şık, “Dolayısıyla meselenin sadece klorpirifos ile sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Zaman içinde klorpirifos dışındaki diğer pestisitlerin de obezite sorununa ne ölçüde yol açtığı daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

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