Bülent Serttaş tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu: Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım

Ölüm tehditleri aldığını iddia eden sanatçı Bülent Serttaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sanatçı ve ailesi hakkında tehditler savurduğu iddia edilen Muhlis K. adlı kişiye 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Bülent Serttaş, "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" gibi tehditler aldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

"Evden ilk çıkanı vuracağım"

Haberler.com’un haberine göre, Bülent Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gelen tehdit mesajlarını delil olarak sunan Serttaş’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İki yıla kadar hapsi istendi

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Muhlis K., Serttaş’a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti. Savcılık tarafından, Muhlis K.’nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, ‘tehdit’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.