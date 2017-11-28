Bülent Serttaş: Masa tenisinde birinciliği olan, tenise aşık biriyim; Sharapova'yı izlememde ne gariplik var?

Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay'ın karşı karşıya geldiği TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi maçına ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı en ön sıradan izleyen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'tı. Maçı büyük bir heyecanla takip eden Serttaş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Tenis maçına gitmesi takipçileri tarafından yadırganan Serttaş, aslında bu sporun büyük bir tutkunu olduğunu söyledi.

Birgün'ün haberine göre Serttaş şöyle konuştu: "Lisede masa tenisinde birinciliği olan, tenise aşık biriyim. Bunda ne gariplik var, anlamıyorum. Bazı insanların tuhaf yorumları beni şaşırttı. Benim hayatım böyle; tüm sosyal, kültürel ve sportif olayları yakından takip ederim. Benim kadar gezen tozan yoktur; tüm dünyadaki gelişmelerden haberdarımdır. Su içmem bile haber oluyorsa bunun sebebi ünlü olmam. Geçen gün haber oldu; Hong Kong'ta bile 'Aşk Bodrum'da Yaşanır' şarkım çalıyorsa, bu benim başarımdır."

Eşinin maça bilet alarak kendisine sürpriz yaptığını belirten ünlü şarkıcı, Maria Sharapova'ya övgüler yağdırdı: "Eşim Selva, tenise ve Maria'ya olan hayranlığımı bildiği için doğum günü hediyesi olarak bana en ön sıradan bilet almış. Yani doğum günü hediyem Sharapova oldu" dedi.

Maçta çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Bülent Serttaş, "Allah sahibine bağışlasın, bence Maria dünyanın en güzel kadını" diye konuştu.