Bülent Serttaş: Clooney Bey, benim yanımda halt etmiş, ben daha yakışıklıyım

Şarkıcı Bülent Sertaç, ünlü oyuncu George Clooney'e benzetilmesi hakkındaki soruya, "Clooney Bey, benim yanımda halt etmiş bence ben daha çok yakışıklıyım" diye cevap verdi.

Snobmagazin'in haberine göre, eşi ile beraber geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Bülent Serttaş, restoran çıkışı George Clooney'e benzetilmesi hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.



Serttaş, "Bu tarzı pandemi döneminde eşim değiştirdi. Bizim evde Selvi Hanım, ne derse o olur. Clooney Bey, benim yanımda halt etmiş bence ben daha çok yakışıklıyım." diye esprili cevaplar verdi.