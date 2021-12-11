Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım

Müziğin büyük ismi Bülent Ortaçgil, sanat hayatındaki 50'nci yılını kutluyor. 1971 yılında müziğe başlayan 71 yaşındaki Ortaçgil, bugünlerde hayatının profesyonel olarak en yoğun dönemini geçiriyor. Ortaçgil, yıllar sonra yeni albümünün müjdesini verdi. Yeni albüm, 2022 yılında yayınlanacak.

Duvar Gazetesi yazarı Mahmut Çınar, Bülent Ortaçgil ile söyleşi yaptı. Kariyerinin 50'inci yılını konuşan Ortaçgil; "50 yıl ama tam zamanlı, sabah akşam aynı mesaili bir işte geçirilmiş 50 yıldan söz etmiyoruz. Dolayısıyla keyifli, geniş geçirilmiş yıllardan söz ediyoruz, bana hiç 50 yıl gibi gelmiyor mesela. Tabii, bu şarkı yazarlığı dediğimiz şey, tam zamanlı bir iş değil. Sürekli onu düşünmüyorsun mesela, öyle yaşamıyorsun" dedi.

50 yıllık başarılı kariyerinden tatmin olduğu dile getiren Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın istekleri bitmiyor. Müziği, müziğin dilini daha iyi bilmeyi, daha öğrenmeyi, daha iyi kullanmayı isterdim mesela. O zaman bir şarkı yazarından daha geniş anlamda bir müzisyen olabilirdim"

'Hep çalmak istiyorum'

Ortaçgil, emeklilik düşünmediği belirtti. Ortaçgil; "Hep çalmak istiyorum, birileri 'Kes lan!' diyene kadar en azından. Mental bir yorgunluk hissediyorum tabii. Eskiden şarkı düşünerek yaşamayı bilirdim, şimdi şarkı düşünerek yaşamıyorum, daha az düşünüyorum. Öyle olunca şarkı üretme hedefin de olmamaya başlıyor ve daha seyrek yazmaya başlıyorsun. Mesela bu ‘50’ adlı şarkının fikri bana müthiş bir şey gibi gelmişti. Onun etrafında bir iki yıl dönüp durdum, yapamamıştım, sonra o fikri anladığım anda 10 dakikada su gibi yazdım o şarkıyı" dedi.

'Ezhel'i özel olarak sahnede izledim, çok etkilendim'

Yeni nesil Türkçe müziği dinlemediğini söyleyen Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak arada sırada, gittiğim festivallerde rastladığımda ilgiyle dinlediğim ve çok beğendiğim gruplar, şarkıcılar oluyor. Türkiye’de artık baya bir kitle bu işle uğraşıyor. Canlı çalıyorlar, iyi çalıyorlar, kendi şarkılarını yapıyorlar… Tabii ki herkes benim istediğim, beğendiğim müziği yapsın mantalitem yok, herkes ne isterse yapsın ama yaptıklarını iyi yapsınlar.



Gördüğüm kadarıyla iyi de yapanlar var. Rap dinlemiyorum ama birkaç kez Ezhel’in canlı performansını izledim, çok beğendim, etkilendim. Ama söylediği birçok şeyi anlamadım mesela. 'Ne diyor bu çocuk?' dedim. Müziği de enteresan, kitleleri yönlendirebilme, etkileme gücü de büyüleyici."

Yeni albüm 2022 yılında yayınlanacak

Yeni albümü yayınlamak için acele etmediğini vurgulayan Ortaçgil, "Bunca şey içinde 'hadi yapalım, hadi yayınlayalım, çok geç artık' sabırsızlığını göstermiyorum. Birlikte karar vereceğimiz insanlarla karar vereceğiz, nasıl ne yapacağımız saptanacak. Benim için önemli olan şu, o albümü bitirdim, ben kendi işimi yaptım. Öyle düşünüyorum, acele etmiyorum. Ama sanırım 2022 yılında bir şekilde yayınlanacak" dedi.

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