Bülent Keneş'in öğretmen kardeşi tutuklandı

15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in öğretmen kardeşi Levent Keneş tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, özel bir okulda öğretmenlik yapan Levent Keneş gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent Keneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.