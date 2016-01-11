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Bülent Ersoy’un sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

11 Ocak 2016 11:47

Domuz gribi şüphesiyle Gaziosmanpaşa'daki bir özel hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un doktoru konuştu. Başhekim Bülent Şahin, sanatçı Bülent Ersoy'un tahlil sonuçlarında H1N1 virüsüne rastlanmadığını belirtti.

Habertürk’ün haberine göre ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiler veren Şahin, "Bülent Ersoy yüksek bir ateş sonrasında hastanemize geldi. Ersoy'un, ilk başlarda şüphe duyduğumuz domuz gribi olmadığı tahlil sonuçları ile anlaşıldı. Korkulacak bir durum yok. Sadece ağır grip olduğu ortaya çıktı. Bülent Ersoy'u Pazar günü taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

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