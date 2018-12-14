Bülent Ersoy: Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki zamanında ölmüş yoksa...

Şarkıcı Bülent Ersoy, "Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki zamanında ölmüş" derken buna sebep olarak müzik sektöründeki 'ses kirliliğini' gösterdi.

Sözcü'nün aktardığına göre İstanbul'da bir mekânda sahne alan Ersoy, ''Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki zamanında ölmüş. Yoksa bu ses kirliliğine şahit olsalardı kahırlarından ölürlerdi. Piyasada felaket sesler var. Ben ölemiyorum herhalde biraz daha sabırlıyım… Bizim zamanımızda stüdyoya girilir, şarkı okunur ve neyse o çıkardı'' dedi.

“Playback sahtekarlıktır” diyerek sözlerine devam eden Ersoy, “Yalandan ağzını oynatmak bana saygısızlık gibi geliyor” şeklinde konuştu.