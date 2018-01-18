Bülent Ersoy ve Otilia da Gelinlik Fuarı'nda

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de açılan 12. IF Wedding Fashion İzmir\'de bir firmanın standı, ünlülerin akınına uğradı.

Türk Sanat Müziği\'nin Diva\'sı Bülent Ersoy, \'Bilionera\' adlı şarkısıyla dünya müzik listelerinde ilk sıralayara yerleşen şarkıcı Otilia, özel bir firmanın standında sevenleriyle bir araya geldi. Hayranları Ersoy ila sohbet etti, Otilia standa konser verdi. Türkçe konuşan Rumen şarkıcı, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Fuarı açıldığı 16 Ocak\'ta şarkıcılar Demet Akalın, Hande Yener, mankenler Deniz Akkaya, Ayşe Hatun Önal ile Victoria\'s Secret mankenlerinden Maryna Linchuk da katılmıştı.



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