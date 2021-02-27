Bülent Ersoy'un yeni kürkünde 55 tilkinin kürkü kullanıldı iddiası!

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödediği iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen Bülent Ersoy’un bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdığı iddia edildi.

Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği "rönar arjante" cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Ersoy'un yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı.