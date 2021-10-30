Bülent Ersoy’un orkestrasından Ahmet İzgi: Bize İbrahim Tatlıses yardım etti

Bülent Ersoy’un tahliye edilen ekibinden Ahmet İzgi, katıldığı programda Bülent Ersoy’a olan kızgınlığını anlattı. Ersoy’dan destek görmediğini ifade eden İzgi, İbrahim Tatlıses ve dostlarının kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Ersoy’un ve İbrahim Tatlıses’in davulcusu Ahmet İzgi, havalimanında yaşananları anlattı:

“Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkûm edildik. Ben yoğun bakımda yattım. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. ‘Avukat tutacağım’ dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. ‘Servetimi harcayacağım’ dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz.”

“Tekrar Bülent Ersoy’un orkestrasında çalacak mısınız?” şeklindeki bir soruya ise İzgi, “Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye’de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?” şeklinde yanıt verdi.