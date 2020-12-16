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Kültür-Sanat

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

16 Aralık 2020 17:53

Diva lakabıyla bilinen sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bir yapım şirketi, Ersoy'un hayatı için açık çek sundu.

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