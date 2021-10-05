Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un bu kez babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi

Kısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı. 90 yaşındaki Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, Ersoy, danışmanının, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret Bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur..." açıklamasını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl annesini kaybetmişti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.