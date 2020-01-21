Bülent Ersoy: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim, TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum

Şarkıcı Bülent Ersoy, “Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalara deşifre edecek bilgi kültürüne sahibim. TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum.” dedi.

Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Tanju Babacan imzalı ‘Akdeniz Heykeli’ adlı kostümü, kırmızı saçları, takıları ile dikkati çekti.

Ersoy, “Bazı şarkıcılar 250 bilet satamazken konser verdiğim yerlerde iğne atsan yere düşmüyor. Herkes haddini bilecek. 50 yıl sonra bile sahneye ilk çıktığım zamanki ihtişamı yaşıyor, yaşatıyorum. Sahnede abartıyı seviyorum. Çünkü burası şov yeri. Naturel bir hal kabul edilmez” dedi.

"TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum"

Ersoy, “Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalara deşifre edecek bilgi kültürüne sahibim. TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum. Tüm notaları tersten okuyabiliyorum. Bugün derin musiki bilgimle yarışacak kimse yok” diye konuştu.

"Banu Alkan gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı"

Banu Alkan’ın “Bülent Hanım’a ıstakoz yemeyi ben öğrettim” açıklaması hakkındaki sorulara Ersoy, “O daha gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. Latife yapmıştır. Gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. O lezzetini bilir.” yanıtını verdi.

Modacı Tanju Babacan, Bülent Ersoy’un kostümünü heykeltraş İlhan Koman tarafından 1980’de yapılan Akdeniz Heykeli’nden esinlenerek tasarladığını söyledi.

112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle yapılan heykel 4.5 ton ağırlığında. Şu an İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının 3. katında bulunuyor.