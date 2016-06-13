Bülent Ersoy: Mısır kraliçesi Nefertiti gibiyim

Uyurken fotoğrafı çekilen Bülent Ersoy kendini Mısır Kraliçesi Nefertiti’ye benzetti.

Sözcü'de yer alan habere göre Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam üzerinde bornozuyla, iki yıllık modacısı Semih Doğuruer’in Nişantaşı’ndaki atölyesine gitti. Provalar sırasında uyuya kalan Diva’nın fotoğraflarını çeken Semih Doğruer bunu Instagram hesabından paylaştı.

Bülent Ersoy fotoğrafı görünce önce kızdı. Sonra “Uyurken bile Kraliçe Nefertiti gibiyim” yorumunu yaptı.

Bülent Ersoy’un kendisini benzettiği Nefertiti, 14. yüzyılda Mısır’da yaşamış, güzelliği, zekası ve hırsıyla ünlü kraliçe.