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'Bülent Ersoy mağara canavarı gibi'

Okan Bayülgen, Bülent Ersoy'u programına konuk etmek istediğini ancak kendisinden korktuğunu söyledi.

25 Aralık 2008 02:00

Okan Bayülgen, Bülent Ersoy'u programına konuk etmek istediğini ancak kendisinden korktuğunu söyledi. Ersoy üzerine esprili ifadeler kullanan Bayülgen, onu, 'mağara canavarı'na benzetti.

Bülent Ersoy ile telefonla bir kaç kez konuştuğunu belirten Bayülgen, "Beni çok az aramıştır. O konuşmanın ardından o gün çıkamadım evden yani..." dedi. Bülent Ersoy üzerine yorumlarda da bulunmayı ihmal etmeyen ünlü şovmen, "Bülent Ersoy bana başka bir uygarlığın kraliçesi filan gibi geliyor. Geçmiş çağlarda filan... Çünkü o sahneye çıkarken uzun uzun elbiseler böyle müthiş dökümlü mökümlü... Bitmeyecekmiş gibi geliyor. Yani bir tür 'mağara canavarı' gibi geliyor dışarıdan. Ben açıkcası korkuyorum" diyerek esprili ifadeler kullandı.

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