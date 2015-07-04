T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy kredi kartının limitini açıkladı

Bülent Ersoy, bir alışveriş sırasında ödeme krizi yaşadı

04 Temmuz 2015 10:30

Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı Reasürans Çarşısı’nda ayakkabı alışverişi yaptı. 

Ayakkabı mağazasında uzun saatler geçiren Ersoy ödeme sırasında ise kredi kartı krizi yaşadı.

Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre, yüklü miktardaki alışveriş tutarını kredi kartıyla ödemek isteyen sanatçı, pos makinesi hata verince sinirlendi.

“O kart villa, yalı alır. Elinizdeki kart limitsiz, üç beş ayakkabı ödemesine mi yanıt vermeyecek” diyerek isyan eden Ersoy, kasa bölümüne geçerek işlemi yapmayı bir de kendi denedi. 20 dakikalık uğraşın ardından sorun çözüldü.

 

ETİKETLER

bülent ersoykredi kartılimitvillane kadarparavilla satın alırımayakkabıalışverişkriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24