Bülent Ersoy kredi kartının limitini açıkladı

Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı Reasürans Çarşısı’nda ayakkabı alışverişi yaptı.

Ayakkabı mağazasında uzun saatler geçiren Ersoy ödeme sırasında ise kredi kartı krizi yaşadı.

Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre, yüklü miktardaki alışveriş tutarını kredi kartıyla ödemek isteyen sanatçı, pos makinesi hata verince sinirlendi.

“O kart villa, yalı alır. Elinizdeki kart limitsiz, üç beş ayakkabı ödemesine mi yanıt vermeyecek” diyerek isyan eden Ersoy, kasa bölümüne geçerek işlemi yapmayı bir de kendi denedi. 20 dakikalık uğraşın ardından sorun çözüldü.