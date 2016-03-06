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Bülent Ersoy, Hürriyet yazarını takip etmek için 20 bin TL'ye dedektif tuttu

Ömür Gedik, kürk giyen Bülent Ersoy'u eleştirmişti

06 Mart 2016 10:22

Kürk giydiği için kendisini eleştiren Hürriyet yazarı Ömür Gedik'e yanıt veren sanatçı Bülent Ersoy, "20 bin TL verdim, dedektif tuttum o köşe yazarı hanımefendi için. Ben giymeyeceğim ama o da et, balık yemeyecek, deri ayakkabı giymeyecek" dedi.

Konser öncesi habercilerle bir araya gelen ünlü sanatçı, kürk giydiği için kendisini eleştiren Hürriyet yazarı Ömür Gedik’i eleştirdi.

Ersoy, “Geçen haftadan beri kürk konusu konuşuluyor, 20 bin TL verdim, dedektif tuttum o köşe yazarı hanımefendi için. Ben giymeyeceğim ama o da et, balık yemeyecek, deri ayakkabı giymeyecek.

Kasaptan et alırken, hele bir yerde yemek yerken göreyim onu! Bütün A’dan Z’ye ne yaptığını ortaya koyacağım” diye konuştu. 

 

 

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