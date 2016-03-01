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Bülent Ersoy: Hayvan düşmanı değilim, şık olmak için kürk giyiyorum

Bülent Ersoy'un kürk giymesi hayvan severler tarafından sık sık eleştiriliyordu

01 Mart 2016 15:59

Giydiği kürklerle zaman zaman hayvan severlerin tepkisini çeken Bülent Ersoy ve hayvan severliğiyle tanınan Ömür Gedik canlı yayında karşı karşıya geldi. Bülent Ersoy canlı yayında 1980 yılında yaşadıklarını anlattı. Ersoy, “Hayvan düşmanı diye görünmem son derece yanlış bir itham olur. Sadece şıklığım için bunu giyiyorum” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre Ersoy, ölen köpekleri için şöyle konuştu:

“İki tane Pekingese cinsi köpek aldım. Birinin adı Kader diğer Kısmet’ti. Bir de yetmiyor. Acaba neyime güveniyorsam.  Temizlik hastasıyım. Doktora götürseniz rapor verirler ‘çatlak’ diye. Aman abla bunları yıkayalım istersen diye diye hayvanların ciğerini mi üşüttük ne olduysa bilemiyorum. İkisi de öldü! Meğer çok yıkanmazmış. Ben nereden bileyim yıkanmayacağını. Onlar benim yanıma geliyorlar, aa çocuğum derken birazcık koku geliyor diye yıkattırıyordum. Temiz olsun diye yıkadık. İşte gerizekalı ben nereden bileyim, yıkanmazmış.”

Ersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Hayvanları severim. Hayvan düşmanı diye görünmem son derece yanlış bir itham olur. Sadece şıklığım için bunu giyiyorum. Sevgisiz ve ruhu kötülükler dolu bir insan değilimdir.”

Bülent Ersoy’un bu sözlerine ise Ömür Gedik şöyle cevap verdi: “Kocasını sevdiği halde aldatan kadın”

 

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bülent ersoyömür gedikkürkhayvanseverler

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