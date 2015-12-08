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"Bülent Ersoy evlilik hazırlığında"

Bülent Ersoy'un yakın arkadaşı Oya Aydoğan, "Bülent Ersoy'un çok yakışıklı bir gençle flört ettiğini ve en kısa zamanda evlilik hazırlığı içinde olduğunu net biçimde biliyorum" dedi

08 Aralık 2015 18:20

"Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Oya Aydoğan, yakın arkadaşı Bülent Ersoy’un evlilik hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Oya Aydoğan, Bülent Ersoy için “çok yakışıklı bir gençle flört ettiğini ve en kısa zamanda evlilik hazırlığı içinde olduğunu net biçimde biliyorum. Bülent bu aralar terzilerde dolaşıyor, onun aklında bir gelinlik vardır onu arıyordur" diye konuştu.

Bülent Ersoy, 1998'de bir yıl süren ilk evliliğini 20 yaşındaki Cem Adler ile yapmıştı. Dört ay süren ikinci evliliğini ise 2007'de 24 yaşındaki Armağan Uzun ile yapmıştı. Ersoy, son olarak kendisinden 38 yaş küçük Berk Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

 

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