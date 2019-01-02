Bülent Ersoy, evindeki banyo ve tuvaletlerin musluklarını altınla kaplattı

Bülent Ersoy, yeni yıla Gaziantep’teki Jolly Joker’de girdi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Diva, evindeki tuvalet ve banyodaki muslukların altın kaplama olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy yeni yıl konserinin öncesinde Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulundu.

"Evimdeki odaların kapıları şifreli"

Yalnız olmayı sevdiğini ve evde herhangi bir sese tahammülünün olmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Evde bir ses olduğunda aklımı oynatırım. Ben istediğim vakit evime biri gelebilir. Benim evime kolay kolay kimse gelemez, yatılı kadın kullanmıyorum ben. Benim evimde gece kimse olmaz. Kapılarımda da özel elektronik kilitlerim vardır ve bütün kapılar şifrelenir. Ayrıca evimin tuvalet ve banyosunun muslukları da altın kaplama."