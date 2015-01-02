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Bülent Ersoy da Ak Saray tartışmalarına katıldı

'Ak Saray'ın hep dedikoduları oldu nedense...'

02 Ocak 2015 14:37

Gündemde tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında birçok isimden sonra Bülent Ersoy da yorumda bulundu. Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında tartışmaların yersiz olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarayıdır" dedi.

 

'Kendi cebine mi götürecek'

 

 

Vatan'da yer alan habere göre, Ersoy, "Saray'ın hep dedikoduları oldu nedense. Ama ilerleyen Türkiye'de bakınız Atatürk zamanında Çankaya'da o görkemli Saray'ı yaptı. Şimdi bu zaman diliminde böyle bir şeyin olması Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Ama şimdi giderken kendi cebinde mi götürecek o Saray'ı ?" dedi.

 

'Herkesi memnun etmek imkansız'

 

"Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarayıdır." diye ekleyen Bülent Ersoy şöyle konuştu; "Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iftihar meselesidir bence. İsteyen kabul eder isteyen etmez. Herkesi memnun etmek zaten imkansızdır. Uygun görmüşler güzel yapmışlar tebrik ve takdir ediyorum."

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