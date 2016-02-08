Bülent Ersoy: Ben doğursam ancak bu kadar olur

Bülent Ersoy, İşte Benim Stilim yarışmacısı Çiğdem Çelik için, "Ben doğursam ancak bu kadar olurdu" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gece BSV Group'a ait Günay Restaurant'da sahneye çıkan Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, kendisini izleyen yüzlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Aynı mekanda kendisinden önce konser veren Fatih Ürek ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkan Ersoy'un keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı, bir gazetecinin "Elbiseniz çok güzel" yorumu üzerine "Evlilik hazırlıkları içerisindeyim" diyerek herkesi güldürdü. Röportaj sırasında 'İşte Benim Stilim' yarışmasının finalisti Çiğdem Çelik'i de yanına çağıran Ersoy; onu gazetecilerle tanıştırırken "Bunu ben doğursam ancak bu kadar olurdu" dedi.