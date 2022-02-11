Bülent Ersoy: Ata'mı ziyarete yine gideceğim

Geçen haftalarda Anıtkabir ziyaretinde yaşanan "şemsiye krizi" ile tartışma yaratan sanatçı Bülent Ersoy, Anıtkabir'i yine ziyaret edeceğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Ersoy, "Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.
Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayarak,"Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" diye konuştu.