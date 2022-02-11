Bülent Ersoy: Ata'mı ziyarete yine gideceğim

Geçen haftalarda Anıtkabir ziyaretinde yaşanan "şemsiye krizi" ile tartışma yaratan sanatçı Bülent Ersoy, Anıtkabir'i yine ziyaret edeceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Ersoy, "Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.

Bülent Ersoy, geçen ay Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Anıtkabir Takım Komutanı Albay Hakan Osman Sert'in sanatçı Bülent Ersoy'a Anıtkabir ziyaretinde şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. MSB, konuyla ilgili olarak inceleme başlatmıştı. Sert, daha sonra görevden alınmış, Hakkari'ye tayin edilmişti. TIKLAYIN - Bülent Ersoy: Şemsiye talebim olmadı, tutmuşlarsa da ne var bunda? TIKLAYIN - MSB: Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayarak,"Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" diye konuştu.